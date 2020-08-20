Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları denetlendi Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocaklarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta, ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocaklarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Dilaver, Asma ve Kırat mahallelerinin yanı sıra kentin farklı bölgelerde ruhsatsız işletilen maden ocaklarında üretim yapıldığı ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 200 polis memurunun katıldığı ve ormanlık alanlarda drone destekli yapılan denetimlerde, belirlenen ocakların Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından dinamitlerle patlatılarak imha edileceği öğrenildi.

Denetimlerde, belirlenen şüpheliler hakkında idari işlem gerçekleştirildiği ve kentteki kaçak ocaklara yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA