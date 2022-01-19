Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı çökertildi
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.
MADEN, ELAZIĞ (AA) - Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı bulunduğunu belirledi.
Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteğiyle bu ocaklara düzenlenen operasyonda, havalandırma motoru, 4 kürek, 2 vinç, 2 vagon, 4 kazma ve 54 metre profil ray ele geçirildi.
Maden ocakları, ekiplerce girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.
İşletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.