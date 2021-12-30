Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı çökertildi
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı bulunduğunu belirledi.
Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteğiyle bu ocaklara düzenlenen operasyonda, el arabası, 3 kürek, el testeresi, balyoz, kazma ve 6 metre profil ray ele geçirildi.
Bu maden ocakları, ekiplerce girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak çökertildi.
İşletme sahipleri ile yetkililer hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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