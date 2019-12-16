Zonguldak'ta Roma dönemine ait sütunlar ele geçirildi

16.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:54

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Roma dönemine ait 5 sütun ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kürkükler köyünde yaşayan N.K'nin evinde ve bahçesinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Evde ve bahçesinde yapılan aramada 5 sütun ele geçirildi.

Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede sütunların Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.

N.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA