Zonguldak'ta Roma dönemine ait olduğu sanılan mezarlık bulundu
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Zonguldak'ta Roma dönemine ait olduğu sanılan mezarlık bulundu

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta Roma dönemine ait olduğu sanılan mezarlık bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, yeni mezar yeri açılması için otluk alanda temizleme çalışması yapılerken Roma dönemine ait olduğu düşünülen mezarlığa rastlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, yeni mezar yeri açılması için otluk alanda temizleme çalışması yapılerken Roma dönemine ait olduğu düşünülen mezarlığa rastlandı.

Bılık köyü Merkez Mahallesi'nde yeni mezarlık yeri açılması için köy muhtarlığının talebi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, otluk alanda temizlik çalışması başlattı.

İş makinesinin kazdığı alanda taşlara rastlanılması üzerine çalışma durduruldu ve bir mezar tespit edildi.

Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri, içerisinde iskeletin bulunduğu mezarda inceleme yaptı.

Milattan sonra 3. veya 4. yüzyılla tarihlendirilen ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezara ilişkin müze müdürlüğü yetkilileri çalışmalarının ardından hazırlanacak rapor, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulacak.

Köy muhtarı Mustafa Karakaş, gazetecilere, mezarın bulunduğu alanın dikenlik, otluk bir yer olduğunu ve bu nedenle mezar yeri kazılamadığını söyledi.

Köy hizmetlerine müracaat ettiklerini ve gerekli çalışmaların başladığını aktaran Karakaş, "Temizleme sırasında buradan bir taş çıktı. Daha sonra bu kısmı bıraktık. Müzeden arkadaşlar geldi, incelemeler yapıyor. Ne çıkacağını bilmiyoruz. Mezarda bir iskelet var, köyümüzde ilk defa böyle bir şey oldu. 30 yıllık muhtarım, birçok yol, su çalışması yapıldı, böyle bir şey denk gelmedi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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