Zonguldak'ta risk haritası kızardı, vatandaşlar caddelere akın etti
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Zonguldak'ta risk haritası kızardı, vatandaşlar caddelere akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta risk haritası kızardı, vatandaşlar caddelere akın etti

Zonguldak'ın en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi en yoğun günlerinden birini yaşarken, yaşanan vakalar risk haritasına yansıdı.

Zonguldak'ın en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi en yoğun günlerinden birini yaşarken, yaşanan vakalar risk haritasına yansıdı.

Zonguldak'ta artan korona virüs vakalarına rağmen vatandaşlar cadde ve sokakları doldurmaya devam etti. Zonguldak'ın en işlek caddesi ise olan Gazipaşa caddesi en yoğun günlerden birini yaşadı. Vatandaşlar cadde üzerinde bulunan banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturarak işlem yapabilmek için dakikalarca bekledi.

Öte yandan, artan vakalar risk haritasına da yansıdı. En kalabalık mahaller arasında yer alan Bahçelievler ve Yeşil Mahalle haritada yüksek riskli olarak gözüktü. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta risk haritası kızardı, vatandaşlar caddelere akın etti
Zonguldak'ta risk haritası kızardı, vatandaşlar caddelere akın etti
Zonguldak'ta risk haritası kızardı, vatandaşlar caddelere akın etti
Zonguldak'ta risk haritası kızardı, vatandaşlar caddelere akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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