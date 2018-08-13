Zonguldak'ta Resmi Bayramlaşma İlk Gün Yapılacak

Zonguldak Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlecek bayramlaşma programının ilk gün yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenecek resmi bayramlaşma programının, bayramın birinci günü polisevinde saat 14.00'te yapılacığı belirtildi.

Açıklamada, protokol üyelerinin bayramlaşmanın ardından İl Jandarma Komutanlığı, huzurevi, İl Emniyet Müdürlüğü, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Gaziler Derneğinin ziyaret edeceği de kaydedildi.