Zonguldak'ta protokol bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta protokol bayramlaştı

Zonguldak'ta protokol bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı nedeniyle protokol bayramlaşma töreni düzenlendi. Polis evinde düzenlenen programa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcıları AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilli Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa

Çufalı, Baro Başkanı Türker Kapkaç, siyasi parti il temsilcileri, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Tüm islam aleminin ve Zonguldak halkının bayramını kutlayarak "Pandemi dolasıyla üç bayramdır bayramlaşamadık. Uzaktan sembolik bayramlaşmalar geçirdik. Bu bayramda da çok kucaklaşamadık ama en azından kenarından köşesinden biraz daha yakın olabiliyoruz. Bizim dini bayramlarımızın özelliği insanların bir araya gelmesi, kucaklaşması, dargınların barışması, büyüklerin ziyaret edilmesi kabir ziyaretlerinin yapılması gibi çok yönlü sosyolojik bir aktivite. Biz geçmişimize değer veriyoruz, biz aile kavramlarına değer veriyoruz. Bu bayramları böyle kutluyoruz. Ben kendi adıma çok mutluyum. Kurban kesimi olmasına rağmen ilimizin bütün dinamiklerini burada görmekten mutluyum. Tüm islam aleminin ve Zonguldak halkının mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta protokol bayramlaştı
Zonguldak'ta protokol bayramlaştı
Zonguldak'ta protokol bayramlaştı
Zonguldak'ta protokol bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden sürüklendi
Kuyruğundan tuttuğu dananın peşinden sürüklendi
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hande Yener Acun Ilıcalı Kadir Doğulu
Spor Diego Balotelli Mehmet Topal Şaban Yılmaz Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zonguldak'ta protokol bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 14:35:32. #1.15#

title