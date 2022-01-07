Zonguldak'ta polisten kaçan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta polisten kaçan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta polisten kaçan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi.

Kilimli ilçesinde polis ekipleri, dur ihtarına rağmen uygulama noktasından kaçan 68 AN 359 plakalı otomobili takip etti.

Yaklaşık 25 kilometre süren kovalamacanın ardından Köroğlu köyü yoluna giren sürücünün kullandığı otomobil, şarampole devrildi.

B.D'nin kullandığı otomobilde bulunan G.D, E.B. ve E.C. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye gitmek istemeyen yaralıları polis ekipleri ikna etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Otomobil sürücüsü B.D'nin ise ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı öğrenildi.

Zonguldak'ta polisten kaçan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta polisten kaçan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta polisten kaçan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti! 8 kişi yakalandı

Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti! 8 kişi yakalandı

 Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

Karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişinin otomobiline patlayıcı yerleştiren şüpheli yakalandı

 Son dakika haber! Sancaktepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

Son dakika haber! Sancaktepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title