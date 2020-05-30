Zonguldak'ta polis kumar oynayanlara göz açtırmıyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri bir iş yerine yaptığı baskında kumar oynayan 4 kişi ile yer temin eden bir kişiyi yakalayarak cezai işlem uyguladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri bir iş yerine yaptığı baskında kumar oynayan 4 kişi ile yer temin eden bir kişiyi yakalayarak cezai işlem uyguladı.

Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri son 1 ay içerisinde ilçe genelinde bir çok adrese çok sayıda kumar operasyonu gerçekleştirdi. Polis ekipleri son olarak akşam saatlerinde Murtaza Mahallesi Yukari Beycayiri Sokak'ta bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynarken U.Y. (25), K.Ö. (42), İ.D. (24), M.D. (43) ile yer temin ettiği iddiası ile M.B. (46) yakalandı. Polis iş yerinde masa üzerindeki 40 adet okey taşı, 32 adet iskambil kağıdı ile bin 200 TL paraya el koyarken M.B. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan temin etme, diğer 4 kişiye ise kumar oynamak, sosyal mesafeye uymamak ve maske takmamaktan işlem yaptı.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA