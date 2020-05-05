Zonguldak'ta polis ekipleri denetim yaptı

Zonguldak'ta polis ekipleri kamyon ve kamyonetler üzerinde denetim yaptı.

Zonguldak'ta polis ekipleri kamyon ve kamyonetler üzerinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Fevzipaşa Caddesi'nde kamyon ve kamyonetler üzerinde (K1) uygulaması yaptı. Durdurulan araç sürücüleri kimlik ve muayene sorgusundan geçti. Eksik evrağı olan sürücüler ise ekiplerce uyarıldı. Denetimlerin süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA