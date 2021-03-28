Zonguldak'ta kısıtlama sessizliği

Zonguldak'ta kısıtlama sessizliği Zonguldak'ta korona virüsle mücadelede Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle şehir genelinde sessizlik yaşandı.

Zonguldak'ta kısıtlama sessizliği

ZONGULDAK - Zonguldak'ta korona virüsle mücadelede Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle şehir genelinde sessizlik yaşandı. Hafta içi insan yoğunluğu yaşanan yaya geçitleri ve caddelere sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığınca korona virüsle mücadele kapsamında yüksek riskli iller arasında yer alan Zonguldak'ta, Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Cumartesi gecesi 21: 00'de başlayan kısıtlama Pazartesi sabah 05: 00'de sona erecek. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa başta olmak üzere birçok noktada sessizlik hakim oldu.

Yaya geçitlerinin boş kaldığı kentte görevliler ve izinli olanların haricinde alışveriş ihtiyacını karşılamak isteyenler yürüme mesafesinde marketlere gitti. Bir vatandaş ise aç kalan hayvanları dereye döktüğü yiyeceklerle beslemeye çalıştı. Belediye temizlik işleri personelleri de boş kalan caddelerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ