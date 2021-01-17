Zonguldak'ta özel ve resmi anaokullarında yüz yüze eğitime bir gün ara
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Zonguldak'ta özel ve resmi anaokullarında yüz yüze eğitime bir gün ara

17.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:02
Zonguldak'ta özel ve resmi anaokullarında yüz yüze eğitime bir gün ara

Zonguldak'ta özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Zonguldak'ta özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarınım devam ettiği belirtilerek, "Yarın yüz yüze eğitime özel ve resmi anaokulları, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde bir gün süreyle ara verilmiş olup, uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Hadise Can Yaman Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar İznik Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta özel ve resmi anaokullarında yüz yüze eğitime bir gün ara - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 22:02:26. #1.15#
title