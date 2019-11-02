Zonguldak'ta özel maden ocağındaki iş kazasında bir madenci öldü

02.11.2019 15:42

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir madenci yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında üretim yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle Servet Gökay'ın (40) başına kaya parçası düştü.

Mesai arkadaşları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA