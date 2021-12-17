ZONGULDAK - Özel maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZONGULDAK - Özel maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Kilimli ilçesine bağlı Kırat Mahallesi'ndeki özel maden ocağının tavanında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan Ercan Kabuk (42) mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Kalbi duran Kabuk'a, sağlık çalışanları ambulansta kalp masajı yaptı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kabuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ZONGULDAK - Özel maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı

ZONGULDAK - Özel maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı

ZONGULDAK - Özel maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı

ZONGULDAK - Özel maden ocağındaki göçükte bir işçi yaralandı

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title