Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte 2 işçi yaralandı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.
21.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:38
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağındaki bakım onarım sırasında göçük meydana geldi.
Göçükte mahsur kalan işçiler Musa Kaçar (45) ile Yasın Çakır (41) mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Maden işçileri, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: AA