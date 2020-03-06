Zonguldak'ta özel eğitim kursunda dolandırıcılık iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

06.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:14

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, özel eğitim kursunda dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kurs müdürü, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında özel eğitim kursu müdürü G.Ö, kurs sahibi Ş.Ö, sekreter G.K, öğretmen N.A. ile kurum çalışanları G.A, İ.A. ve K.Ö'yü dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 6 kişi serbest bırakılırken, kurs müdürü G.Ö. adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından G.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada adliye önünde bekleyen bir grup, G.Ö'nün adliyeye girişi sırasında alkışlayarak tepki gösterdi.

Kaynak: AA