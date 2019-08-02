Zonguldak'ta "Oyun Terapisi Eğitimi" projesi tamamlandı

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Oyun Terapisi Eğitimi" projesi tamamlandı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlüğün geliştirdiği proje, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından kabul edilerek 30-31 Temmuz ile 01 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, projenin il müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Gürcan Bal tarafından yazıldığı ve BAKKA tarafından kabul edilmesinin ardından Klinik Psikolog ve Pedagog Mehmet Teber tarafından "Oyun Terapisi Eğitimi" verdiği dikkati çekilerek, il müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, öğretmen ve çocuk gelişimcilerden oluşan 30 meslek elemanının projeden yararlanarak oyun ile çocukların yaşamış olduğu travmatik süreçleri ortaya çıkarma fırsatı yakaladıkları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, bundan sonraki hedeflerinin sahada çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar sunan kurumun, "çocuğun yüksek yararı" ilkelerinden hareketle ve yeni projelerle başta çocuk refahı alanı olmak üzere kentin sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA