Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

27.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:20

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Devrek-Ankara kara yolu jandarma kavşağında Y.A'nın kullandığı 67 NY 241 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.K'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahaleye yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA