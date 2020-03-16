Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.
16.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:38
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün Ereğli-Zonguldak kara yolu Kepez Mahallesi Solak Yol Ayrımı mevkisinde, R.B'nin (27) kullandığı 67 AAT 422 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan Yusuf Yılmaz (72) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA