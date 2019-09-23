Zonguldak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

23.09.2019 16:34

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda çocuğunu okuldan almaya giden T.B. idaresindeki 67 UC 268 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Firdevs Tokatlı'ya (69) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Tokatlı, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tokatlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza sonrası gözyaşlarını hakim olamayan sürücü T.B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA