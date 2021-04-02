Zonguldak'ta otomobil uçurumdan denize devrildi: 1 ölü

Zonguldak'ta otomobilin yaklaşık 200 metreden denize devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Zonguldak'ta otomobilin yaklaşık 200 metreden denize devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Alına bilgiye göre sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kapuz mevkisinde yaklaşık 200 metreden uçuruma devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, sahil güvenlik ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi.

Aracın denize düştüğü bölgede 1 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, otomobilde bulunduğu belirtilen diğer kişiye ulaşmak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz