Zonguldak'ta Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

Zonguldak'ta bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Radartepe mevkisinde meydana geldi. Kenan E. (65) idaresindeki VIE AT 237 yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Araç bir ağaca takılarak durabildi. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri kazaya müdahale etti. İlk olarak araçtan sürücü Kenan E. çıkartıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılırken, aracın sağ tarafında bulunan Tuğçe E. (23) ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartılarak sedyeye alındı. Genç kız ambulansa taşındığı sırada yakınları gözyaşı döktü. Tuğçe E., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, uçuruma yuvarlanan otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.



Almanya'dan gelen Kenan E. ve yeğeni Tuğçe E.'nin Zonguldak'ta evrak işlerini halledip Radartepe'ye geldikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK