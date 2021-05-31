Zonguldak'ta otomobil rögara düştü
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Zonguldak'ta otomobil rögara düştü

Zonguldak'ta otomobil rögara düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta seyir halinde olan sürücü çalışma olan yolda yeni yapılan rögarı görmeyince rögara düştü.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta seyir halinde olan sürücü çalışma olan yolda yeni yapılan rögarı görmeyince rögara düştü. Mahsur kalan sürücü arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 67 ABA 885 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halindeyken rögara düştü. Dakikalarca aracını rögardan kurtarmaya çalışan otomobil sürücüsü en son çareyi arkadaşından buldu. Olay yerine gelen arkadaşı otomobili kriko yardımıyla kaldırarak lastiği kaldığı yerden kurtardı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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