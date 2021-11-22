ZONGULDAK - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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ZONGULDAK - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.D'nin kullandığı 54 AFC 106 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, ilçeye bağlı Perşembe belde kavşağında çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.

ZONGULDAK - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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