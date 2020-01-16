Zonguldak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Zonguldak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Zonguldak'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

16.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:40
Zonguldak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şendoğan Yanık (55) idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon, Zonguldak-Ankara kara yolunun 14. kilometresinde O.Y'nin kullandığı 67 ES 813 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından kamyon, yol kenarındaki dereye devrildi. Kazada, sürücülerle araçlardaki H.B, E.Y. (14) ve Y.S. yaralandı.


Çevredekilerin vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Kamyonda sıkışan Yanık, AFAD ve sağlık ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.


Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şendoğan Yanık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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