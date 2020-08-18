Zonguldak'ta, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Zonguldak'ta, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ta, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

18.08.2020 00:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:46

Zonguldak'ta, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ören kavşağında meydana geldi. Elif Oğuz yönetimindeki 67 ABM 954 plakalı otomobil, sağ şeritten kavşağa girmek isteyince aynı istikamette seyir halinde olan Abdullah Kaçan (51) idaresindeki 16 RAT 18 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, Abdullah Kaçan'ın eşi Banu Kaçan ve 10 yaşındaki kızı T.K., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: DHA

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