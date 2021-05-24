Zonguldak'ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Muzaffer Altun'un (54) kullandığı 67 ABJ 928 plakalı motosiklet, Yeşiltepe-Kepez kara yolu Cevizler kavşağında G.C. idaresindeki 67 ABB 156 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Altun, 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altun, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş