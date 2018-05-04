Zonguldak'ta Otomobil Hırsızlığı İddiası
Çaycuma ilçesinde, park halindeki otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Çaycuma ilçesinde, park halindeki otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Abdullah Kalaycı Caddesi'nde evinin önüne park ettiği 67 ZA 238 plakalı otomobilini bulamayan E.A, durumu polise bildirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından yaptıkları incelemede aracı çaldığı iddiasıyla 1 kişiyi tespit etti.
Şüphelinin Bartın'da olduğunu belirleyen ekipler, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin de desteğiyle hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla O.U'yu (19) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Bu arada şüphelinin, Bolu'nun yanı sıra Devrek ilçesinden toplam 5 otomobil çaldığı iddia edildi.