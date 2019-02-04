Zonguldak'ta Otomobil Duvara Çarptı: 4 Yaralı

Zonguldak'ta otomobilin duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cüneyt K'nin (23) kullandığı 34 NF 0578 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunda Sapça Tüneli'nin girişindeki duvara çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Tugay Ç. (23), Tuncay Ç. (16) ve Türkan A. yaralandı.

Yaralılardan Tugay Ç. ve Tuncay Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine, sürücü ile Türkan A. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA