Zonguldak'ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK- Ankara karayolunda otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Zonguldak- Ankara yolunun Gökgöl tüneli çıkışında meydana geldi. Yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, 112 Acil ve AFAD ekibi sevk edildi.

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DHA-Güvenlik - Türkiye-Zonguldak - Cüneyt ÖZFİDAN

(Tür: Yurt)