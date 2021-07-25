Zonguldak'ta otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
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Zonguldak'ta otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Zonguldak'ta otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Zonguldak yönüne giden Mustafa Y. yönetimindeki 06 YH 630 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde, yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Fatma Y. hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Y. ile yolcular Mahmut G, Mustafa Y, Naime Y, Ömer Çağan Y, Yasin Y. ve Reyhan Y. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken, Fatma Y'nin cenazesi ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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