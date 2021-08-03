Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönümlük alan zarar gördü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönümlük alan zarar gördü.

Göktepe Mahallesi Gora mevkisindeki ormanlık alanda B.K'ye ait arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

B.K'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri de "pat pat" olarak tabir edilen tarım araçlarıyla bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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