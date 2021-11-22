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ZONGULDAK - Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin kayıp başına ulaşıldı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dün ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin kayıp başına ulaşıldı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dün ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin kayıp başına ulaşıldı.

Jandarma ve komando timleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesedi bulunan Mustafa Keleş'in (70) kayıp başını aradı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Her yeri dikkatle arayan ekipler, Keleş'in kayıp başını cesedin olduğu yere yakın noktada buldu.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki incelemesi sürüyor.

Keleş'in yakınlarının ve köy sakinlerinin ifadesine başvuran ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keleş'in cenazesinin, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüleceği öğrenildi.

ZONGULDAK - Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin kayıp başına ulaşıldı

ZONGULDAK - Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin kayıp başına ulaşıldı

ZONGULDAK - Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin kayıp başına ulaşıldı

ZONGULDAK - Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin kayıp başına ulaşıldı

ZONGULDAK - Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin kayıp başına ulaşıldı

ZONGULDAK - Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin kayıp başına ulaşıldı

ZONGULDAK - Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin kayıp başına ulaşıldı

ZONGULDAK - Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin kayıp başına ulaşıldı

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AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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