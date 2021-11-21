Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu - Haberler
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Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu.

Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ceset olduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, başı kopmuş erkek cesediyle karşılaştı. Yaptıkları incelemede, cesedin Mustafa Keleş'e (70) ait olduğunu belirleyen ekipler, kopan başı bulmak için çevrede arama yapıyor.

Köylülerin ifadesine de başvuran ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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