Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Tugay Y'nin (27) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolu Sapça mevkisinde yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Şerafettin Y. (75), Sadullah Y. (62) ve U.Y. (4) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.