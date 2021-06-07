ZONGULDAK - Ormanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi sürüyor
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ZONGULDAK - Ormanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi sürüyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta hayvanseverler tarafından ormanlık alanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi devam ediyor.

Zonguldak'ta hayvanseverler tarafından ormanlık alanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi devam ediyor.

Rat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık bir hafta önce ses duyan hayvanseverler, bir köpeğin bacaklarının kırık olduğunu görünce belediyeye haber verdi.

Tedavi için Zonguldak Veteriner Tıp Merkezi'ne getirilen köpeğin, bir bacağının tamamen koptuğu, diğer bacaklarında ve kalça kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Hayati tehlikesi devam eden köpeğin tedavisi sürüyor.

"İyileşeceğini düşünüyoruz"

Veteriner Hekim Önder Alkan, gazetecilere, köpeğin 4 ayrı yerden ameliyat olduğunu belirterek, "Dünden bugüne biraz daha iyi. Hayati tehlikesi var ama yine de iyileşeceğini düşünüyoruz." dedi.

Hayvansever Seda Mercan da hayvanlara yönelik şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir bacak kopmak üzereydi, diğer bacakları sopayla döverek bütün kemikleri kırmışlar. " şeklinde konuştu. Mercan, Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce çıkmasını istediklerini söyledi.

ZONGULDAK - Ormanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi sürüyor
ZONGULDAK - Ormanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi sürüyor
ZONGULDAK - Ormanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi sürüyor
ZONGULDAK - Ormanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi sürüyor
ZONGULDAK - Ormanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi sürüyor
ZONGULDAK - Ormanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi sürüyor
ZONGULDAK - Ormanda bacakları kırılmış halde bulunan köpeğin tedavisi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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