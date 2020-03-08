Zonguldak'ta orman yangını
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Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Zonguldak'ta orman yangını

Zonguldak'ta orman yangını Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

08.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:14
Zonguldak'ta orman yangını

Zonguldak'ta orman yangını

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Cemaller köyü Tepeören mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yangına Alaplı, Kdz. Ereğli, Kozlu Belediyelerinin itfaiyelerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Olası bir duruma karşı 112 acil sağlık ekipleri de bölgede görevlendirildi. Jandarma ekipleri de yangının meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri aldı.

11.00 sıralarında meydana gelen yangın ekiplerin müdahalesinin ardından güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Güvenlik güçleri yangının çıkış sebebini araştırıyor. Yangına müdahale eden ekiplere destek veren köy sakinlerinden Harun Gökmen, "Köy kahvesinde oturuyorduk. Çamtarla mevkisinde yangın olduğu haberini alınca gerekli yerleri aradık. Yangına müdahale edildi. Bu mevsimlerde vatandaşların fındık bahçeleri var. Anız tabir edilen otları yakarken olmuş olabilir"diye konuştu.

Zonguldak'ta orman yangını

Kaynak: İHA

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Zonguldak'ta orman yangını

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