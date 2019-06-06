Zonguldak'ta ölü yunuslar karaya vurdu

Zonguldak'ta ölü yunuslar karaya vurdu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ölü yunuslar karaya vurdu.

Zonguldak'ta ölü yunuslar karaya vurdu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ölü yunuslar karaya vurdu.
İlçeye bağlı İncivezaltı sahilinde iki ölü yunus gören vatandaşlar, durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler ilk incelemenin ardından, 2 metre uzunluğundaki ölü iki yunusu muhafaza altına aldı.
Balıkların üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığı bildirildi.
Öte yandan, son günlerde Alaplı sahillerinde yunus sürülerinin görüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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