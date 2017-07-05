Zonguldak'ta Ölen Kore Gazisi Askeri Törenle Toprağa Verildi
ZONGULDAK'ta, solunum yetmezliği sonucu dün hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Yıldız, askeri törenle toprağa verildi.
ZONGULDAK'ta, solunum yetmezliği sonucu dün hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Yıldız, askeri törenle toprağa verildi.
Kozlu İlçesi Askeritepe Mahallesi'nde oturan 13 çocuk, 64 torun sahibi Mustafa Yıldız, dün solunum yetmezliğinden evinde hayatını kaybetti. Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli madenci Mustafa Yıldız'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, evinde helallik alınması ardından Kevser Camii'ne getirildi. Cenazeye, yakınlarının yanı sıra Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, askeri erkan, muharip gaziler ve vatandaşlar katıldı. Gazi Yıldız, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çakmakkaya Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
- Zonguldak