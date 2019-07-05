Zonguldak'ta okulun kalorifer kazanının patlaması davası

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki yıl önce okulun kalorifer kazanında meydana gelen patlamada bir hizmetlinin yaşamını yitirdiği, 4 öğrenci, okul müdürü, müdür yardımcısı ve kalorifer görevlisinin yaralandığı olayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar okul müdürü Ali G. ve olayda yaşamını Selahattin Köse'nin yakınları ile avukatları katıldı.

Sanık Ali G, savunmasında, kalorifer sisteminin İl Özel İdaresinin açtığı ihaleyi alan özel inşaat firması tarafından yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Sistemin açık sistem olarak yapılması gerekirken firmanın kapalı sistem kazan kurdu ve İl Özel İdaresi bunu kabul etti. Bu olayda inşaat firmasının ihmali olduğunu düşünüyorum. Kazan dairesinde görevli olan Süleyman Karadayı sabah beni arayarak, kazan dairesinde sıcaklığın yükseldiğini ve derecenin maksimuma çıktığını söyledi. Ben de bu konunun uzmanı olmamakla beraber devridaim motorları çalıştırmasını istedim. Okula gittiğimde kazana baktık. Su gelince oradan çıkarak duvarın arkasına geçtik. Bu sırada patlama meydana geldi."

Olayda ölen Selahattin Köse'nin eşi Nebahat Köse de şikayetçi olduğu sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı diğer sanıkların yanı sıra tanıkların dinlenmesi için erteledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 7 Kasım 2017'de, Çaycuma Mesleki Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin kalorifer kazanının patlaması sonucu bir hizmetli yaşamını yitirmiş, 4'ü öğrenci, 7 kişi yaralanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA