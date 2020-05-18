Zonguldak'ta öğretmenlerden 19 Mayıs bestesi ZONGULDAK'ta ortaokul ve liselerde görev yapan bir grup müzik öğretmeni, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda besteledikleri şarkıyı seslendirdi.

ZONGULDAK'ta ortaokul ve liselerde görev yapan bir grup müzik öğretmeni, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve ZONGULDAK'ta ortaokul ve liselerde görev yapan bir grup müzik öğretmeni, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda besteledikleri şarkıyı seslendirdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kutlanıyor. Zonguldak'ta görev yapan ortaokul ve liselerde görevli 12 müzik öğretmeni, 19 Mayıs için 'Doğmalı bu güneş' adlı şarkı besteledi. Öğretmenler, evlerinden çektikleri klipi sosyal medyadan yayınladı. Klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kaynak: DHA