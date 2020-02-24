Zonguldak'ta öğrenciler günübirlik kiralanan evlerden rahatsız

24.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:14

ZONGULDAK'ta, günübirlik kiralanan 4 evin sahibine toplam 74 bin 100 lira para cezası kesildiği üniversitenin de bulunduğu İncivez Mahallesi'nde öğrenciler denetimlerin artırılmasını istiyor. Bölgede yaşayanlar, ev sahiplerinin yanı sıra öğrencilerin de kiralarını çıkarmak için evlerini günlük kiraya verdiğini söyledi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önceki gün Bülent Ecevit Üniversitesi'nin(BEÜ) bulunduğu ve daha çok öğrencilerin yaşadığı 1+1 evlerin bulunduğu İncivez Mahallesi'nde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yaptı. Denetimde, yasadışı ve kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmayan ruhsatsız 4 evin sahibine toplam 72 bin 100 lira para cezası kesildi. Günlük kiralanan evlerin çoğunluğunun fuhuş için kiralandığı belirtildi. Denetim yapıldığı mahallede kalan üniversite öğrencileri, günübirlik kiralanan evlerden rahatsız olduklarını söyledi. Polislerin günübirlik evlerle ilgili sıklıkla çalışma yaptığını belirten öğrenciler, denetimlerin artmasını istedi.ÖĞRENCİLER RAHATSIZBEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Kübra Çakmak, günübirlik kiralanan evlerin kendilerini rahatsız ettiğini, yaşadığı apartmanın bu konuda duyarlı davrandığını belirterek, "Bende yanlış buluyorum bunu. Kimin girip kimin çıktığı belli olmuyor apartmanlara. Biz kız öğrenciler olarak kalıyoruz. Güvenliğimiz olarak uygun olduğunu düşünmüyoruz. Apartmanımız ve yöneticimiz bu konuda duyarlı. Güvenlik kameraları var. Biz apartmanımızdan memnunuz bu konuda duyarlılığından" dedi.Aynı mahallede memur oğluyla dershaneye giden kızının yaşadığını ifade eden Seydi Polat da bu konudan dolayı tedirginlik yaşadıklarını belirterek, "Bizim çocuklarımız burada kalıyor. Benim oğlum burada memur. Kız kardeşiyle kalıyor burada. O da dershaneye gidiyor. Çocuklar çok dikkatli olmalı. Biz takip ediyoruz sürekli. Bizde duyuyoruz böyle şeyleri. Denetimlerin çok olması lazım. İhtiyacımız var. Biz gözümüz gibi kontrol ediyoruz. Biz emekliyiz ve gözlemliyoruz. Herkes böyle gözlemlemeyebilir." diye konuştu.'ÖĞRENCİLER KİRASINI ÇIKARMAK İÇİN EVLERİNİ GÜNLÜK KİRALIYOR'BEÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi İbrahim Ceren ise öğrencilerin de kiralarını ödeyebilmek için evlerini günlük kiraya verdiğini söyledi. Bu evlerin kötü amaçla kullanıldığını anlatan Ceren, şöyle dedi:

"Bu tür işlerin biraz yasal olması gerekiyor. Öğrenciler zor durumda biraz. Ellerinde gelir kaynağı bulundurmak istiyorlar ve bu şekilde gelir elde ediyorlar. Yasadışı olması ise orada uygunsuz işler yapılması. Ne desem iki tarafı da tamamlamayacak ama bir çıkar yolu bulunması gerekiyor. Bir aylık kirasını çıkarmak için bir hafta dışarıda kalıyor. Hem bir hafta dışarıda kalıyor hem de doğalgaz parasını çıkartabiliyor. Asıl bu işin bu kadar çok olması öğrencilerin bu durumda olması. Ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü ne için günlük kiralandığı belli."

Kaynak: DHA