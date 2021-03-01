Zonguldak'ta oğlunu bıçakla yaraladığı iddia edilen baba tutuklandı
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Zonguldak'ta oğlunu bıçakla yaraladığı iddia edilen baba tutuklandı

01.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:52
Zonguldak'ta oğlunu bıçakla yaraladığı iddia edilen baba tutuklandı

Zonguldak'ta oğlunu bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

Zonguldak'ta oğlunu bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

İddiaya göre, Çaycuma ilçesinde yaşayan Y.A (42), önceki gün aracıyla Veliköy mevkisinde ormanlık alana götürdüğü oğlu A.O.A'yı (16) bıçakla yaraladı.

Olayın ardından Y.A'nın jandarmaya giderek ihbarda bulunması üzerine bölgeye giden ekipler, A.O.A'yı yaralı halde buldu.

Yaralı çocuk, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan baba, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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