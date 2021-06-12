Zonguldak'ta off-road heyecanı
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Zonguldak'ta off-road heyecanı

Zonguldak'ta off-road heyecanı
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Off-Road yarışında, pilotların zorlu parkurdaki mücadeleleri heyecanla izlendi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Off-Road yarışında, pilotların zorlu parkurdaki mücadeleleri heyecanla izlendi.

Ereğli Herkül Doğa ve Motor Sporları Kulübü tarafından Ereğli Kaynakamlığı ve Ereğli Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Büyük Doğa Buluşması' Subaşı köyünde gerçekleştirildi. Etkinlikte çeşitli kategorilerde off-road yarışları yapıldı. Yarışmacılar yaklaşık 100 araçla katılım sağlarken, yarışmaların açılışını yapan Zonguldak İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz parkurda tur attı. Türkiye'nin birçok bölgesinden katılan yarışmacılar ise zorlu parkuru araçları ile tamamlamaya çalıştı. Mücadeleler, izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi.Herkül Doğa ve Motor Sporları Kulübü Başkanı Taner Tatoğlu, yarışların ilgi görmesinden mutlu olduklarını söyledi. Türkiye'nin bir çok bölgesinden 3 bine yakın misafiri ağırladıklarını ifade eden Tatoğlu, "İnsanlar bunu özlemişti. Açık havada sosyal mesafeyi koruyarak buradalar. Adana, İzmir, Tekirdağ'dan Trabzon'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından kulüpler var. Yarışan araç sayısı biraz fazla." dedi. 


Zonguldak'ta off-road heyecanı
Zonguldak'ta off-road heyecanı
Zonguldak'ta off-road heyecanı
Zonguldak'ta off-road heyecanı
Zonguldak'ta off-road heyecanı
Zonguldak'ta off-road heyecanı
Zonguldak'ta off-road heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe

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