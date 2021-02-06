Zonguldak'ta odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
06.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:56
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesi Yazıbaşı köyünde, Akif K'nin kullandığı odun yüklü traktör devrildi.
Araçta bulunan sürücünün eşi Gülseren K, traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülsen K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ise Çaycuma Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü