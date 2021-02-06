Zonguldak'ta odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zonguldak'ta odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

06.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:56
Zonguldak'ta odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesi Yazıbaşı köyünde, Akif K'nin kullandığı odun yüklü traktör devrildi.

Araçta bulunan sürücünün eşi Gülseren K, traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülsen K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ise Çaycuma Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Halsey Didem Kınalı Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 22:57:27. #1.14#
title