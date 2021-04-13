Zonguldak'ta Nisan ayında 30 santimetre kar yağdı
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Zonguldak'ta Nisan ayında 30 santimetre kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta Nisan ayında 30 santimetre kar yağdı

Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde Nisan ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 30 santime yaklaştı.

Zonguldak'ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde Nisan ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 30 santime yaklaştı.

Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar yağış etkisi göstermeye devam ediyor. Özellikle Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Nisan ayı olmasına rağmen köyde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı. Diğer yandan köyde zaman zaman ulaşımın aksadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta Nisan ayında 30 santimetre kar yağdı
Zonguldak'ta Nisan ayında 30 santimetre kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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