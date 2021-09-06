Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İsmail Metin S. idaresindeki 34 DZV 121 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan Aysel Y. idaresindeki 67 TR 889 plakalı otomobilin sağ arka kapısının açılması ile otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile devrilen motosikletin sürücüsü için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Aysel Y. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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