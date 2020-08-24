Zonguldak'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunmehmet Mahallesi'nde meydana gelen kazada Mertcan A. idaresindeki 06 BTC 728 plakalı kamyonet, Hasan A. idaresindeki 67 ABJ 688 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada ehliyetsiz olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü Hasan A. yaralandı. Sağ ayağından hafif şekilde yaralanan Hasan A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA