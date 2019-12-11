Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

11.12.2019 20:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:44

Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Acılık mevkisi On Temmuz Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürme çalışması başlatırken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının, binanın bitişiğindeki iki evin çatısına sıçraması üzerine bu evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi.

Bu arada Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çevre ilçelerden takviye ekiplerin de desteğiyle alevler yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Vali Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çevreye yayılmasının önlendiğini belirterek, "İtfaiye iyi çalıştı, sağ olsunlar. Tam bitmiş değil ama arkadaşlarımız çalışıyorlar. Can kaybı ve yaralı olmaması tesellimiz. Zamanında ve doğru müdahaleyle önlenmiş oldu. İş yeri sahiplerine ve komşularına geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Kaynak: AA